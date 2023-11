Hacken-Bayer Leverkusen | Europa League | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi die si gioca giovedì alle 21:00: tv,. Cominciano a scarseggiare le parole per descrivere quello che sta facendo ildi Xabi Alonso in Bundesliga. Dopo dodici giornate ilè ancora primo in classifica davanti ad unn Monaco che sta provando a rispondere colpo su colpo alle Aspirine ma che per ora si deve accontentare del secondo posto, a -2 dagli scatenati rossoneri. L’esultanza dei giocatori del– IlVeggente.it (Ansa)L’allenatore basco, grazie a qualche acquisto mirato che ha alzato il livello di qualità della rosa, è ...