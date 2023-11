“Ha mentito | fate girare questo video” Beatrice al Grande Fratello | escono “le prove”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023)Luzzi haal? In queste ore molti telespettatori si stanno scagliando contro laprotagonista di questa edizione del reality show, che può comunque contare sul sostegno incondizionato di una marea di fan. Ilperò è uscito e ora tanti chiedono di “farlo” il più possibile fino a sabato, quando è in programma una nuova puntata del GF.perché Alfonso Signorini ne parli durante la diretta. Ma cosa è successo? Bisogna fare un piccolo passo indietro a lunedì sera, quando nel blocco dedicato ai cosiddetti ‘Beabaldi’, che si sono riavvicinati in questi ultimi giorni, Giuseppe Garibaldi ha accusatoLuzzi di aver aver detto di avere un secondo jolly, facendo intendere che si ...