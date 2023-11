Ha ancora senso il financial fair play?

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il 17 novembre l’Everton è stato penalizzato di 10 punti per aver violato la Profitability and Sustainability Rule (PSR), cioè la normativa con cui la federazione inglese di calcio, cioè la Football Association (FA), ha recepito le regole europee sulfinanziario (FFP), introdotte dalla UEFA nel 2011. L’obiettivo del FFP, come sappiamo, è quello di assicurare che i club di calcio professionistico non operino al di sopra delle proprie capacità finanziarie e il concetto su cui si basa è quello del break-even, che impone a tutti i club di calcio l’obiettivo di limitare le perdite di bilancio e, nel giro di qualche anno, raggiungere un sostanziale pareggio tra ricavi (botteghino, diritti tv, attività commerciali, sponsorizzazioni, pubblicità e compravendita di calciatori) e costi (che, nelle società di calcio, sono principalmente costituiti da ...