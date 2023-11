Guida Bio | a Salerno 500 vini in degustazione Foglia d’oro alle migliori etichette | sabato 2 dicembre la premiazione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Più di 500, tra i più rappresentativi dell’enologia e della viticoltura italiana, saranno in2023, in occasione del doppio evento promosso daBio, l’unico format nel panorama nazionale ad occuparsi solo ed esclusivamente diderivanti da agricoltura biologica certificata o in conversione:si trasforma nella capitale del vino Bio, in un unicum nazionale, dedicato a tutti gli appassionati winelover. La cerimonia didella2024mattina,ore 11, alla Sala Teatro Pasolini di(via Alfonso Alvarez, sul Lungomare,spdi Palazzo di Città), ...