Guerra Israele-Hamas | si lavora per estendere tregua | pronta lista ostaggi da liberare oggi | DIRETTA

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lalive dellatra, mercoledì 29 novembre Fonti egiziane a Skynews Arabia: sforzi perlaumanitaria sono vicini a raggiungere un accordo per una proroga di altri due giorni. Di seguito tutti gli aggiornamenti di, mercoledì 29 novembre 2023, sullatraOre 06,00 – Mentre laprolungata traentra nel suo sesto e potenzialmente ultimo giornomercoledì 29 novembre, sono in corso sforzi diplomatici per prolungarla. Intanto l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ricevuto una ...

Tre ordigni sono esplosi nel nord della striscia di Gaza in prossimità delle forze israeliane, “in contrasto con le intese per il cessate il fuoco”. ... (ilsole24ore)

Israele - Hamas, si lavora per estendere tregua: nuova lista ostaggi che saranno liberati oggi

Leggi anche, no a proroga tregua oltre 3 dicembre- Hamas, Qatar: "Liberi 20 ostaggi nelle prossime 48 ore", Netanyahu: "Pronto a prolungare tregua mariprenderà" Ahed ...

Gaza, Biden: continuare la guerra è dare ad Hamas ciò che cerca | Attesa per la liberazione del sesto gruppo di ostaggi israeliani TGCOM

Israele Hamas in guerra, le news di oggi 27 novembre | Diretta La Stampa

Gaza, la tregua potrebbe essere estesa

La tregua tra Israele e Hamas entra nel sesto giorno oggi mercoledì, con un nuovo scambio di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi. I mediatori internazionali stanno intensificando gli sforzi ...

Guerra a moschee e minareti: l'ultima stretta della Cina contro l'Islam

La promozione di valori culturali condivisi è stata spesso utilizzata come spiegazione per giustificare la rimozione di elementi ritenuti non cinesi dalle moschee presenti in gran parte della Cina ...