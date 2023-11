Guerra Israele-Hamas Hamas | «60 gli ostaggi israeliani uccisi dai raid su Gaza | morti i bimbi Kfir e Ariel»

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Fonti vicine adsegnalano che il gruppo islamista intende proporre quattro giorni aggiuntivi alla tregua in corso, dicendosi disponibile a rilasciare altriin cambio di detenuti palestinesi.ha ricevuto l’elenco del sesto gruppo diche dovrebbe essere liberato oggi. Il monito di Biden, che sembra indicare un mutamento nella posizione Usa su: “Continuare sulla strada del terrore, della violenza, degli omicidi e dellasignifica dare aciò che cerca. Non possiamo farlo”. Prevista oggi una riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulla crisi. Kiev accusa Mosca per l’avvelenamento della moglie del capo dell’intelligence militare ucraina Budanov