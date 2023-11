“Guardate con chi è a cena!” Greta | sorpresa poco prima di entrare al Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Mancaa sabato 2 dicembre 2023 e quindi all’ingresso diRossetti nella Casa del. Non è una voce ma una certezza, dal momento che la ormai ex fidanzata di Mirko Brunetti ha ricevuto una proposta ufficiale da parte del padrone di casa. Lunedì sera, nel corso della diretta, il conduttore le ha infatti chiesto se volesse diventare la nuova concorrente del reality show e lei, dopo averci pensato su qualche minuto, ha risposto di sì. Inutile dire che i fan non vedono l’ora di vederla interagire con gli altri inquilini della casa dele soprattutto con Mirko e Perla, con cui ha già chiarito nella scorsa diretta. Ma siamo certi che avrà molto da raccontare una volta che sarà dentro la Casa del. E ...