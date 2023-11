Gremlins e Puma | la capsule collection per un Natale da incubo FOTO

(Di mercoledì 29 novembre 2023)ha dato avvio a una collaborazione conche, di sicuro, non vi farà dormire sonni tranquilli: laHoops arriverà nei negozi fisici e online l’8 dicembre 2023, in tempo per il periodo natalizio e per arrivare sotto l’albero. Le sneaker protagoniste della collaborazione presentano omaggi ai due personaggi principali dei film diretti da Joe Dante, Gizmo e Stripe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nice Kicks (@nicekicks) Gizmo su un tallone e Stripe sull’altro, a simboleggiare l’eterna battaglia tra il bene e il male: questa è la caratteristica della sneaker che presenta le due teste dei protagonisti e i colori della tomaia alternati in base alla loro trasformazione e alla loro ...

