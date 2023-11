Grecia-Gb | lite per marmi Partenone | Sunak cancella incontro con Mitsotakis

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il premier greco aveva dichiarato, in un'intervista alla Bbc, che intendeva durante il colloquio sollevare la questione deidi Elgin Il premier greco aveva dichiarato, in un'intervista alla Bbc, che intendeva durante il colloquio sollevare la questione deidi Elgin E' di nuovotra Londra e Atene per idel. Un vero scontro diplomatico dopo che Rishihato all'ultimo momento l'previsto per nella capitale britannica con Kyriakos, dopo che il premier greco aveva dichiarato, in un'intervista alla Bbc, che intendeva durante il colloquio sollevare la questione deidi Elgin, come vengono chiamati nel Regno Unito dal nome del Lord, allora ambasciatore ...