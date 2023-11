Gratta e Vinci da 1 euro | il risparmio è reale o fumo negli occhi?

Leggi su informazioneoggi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Comprare unda 1non è sempre conveniente. Si pensa di risparmiare ma in realtà potrebbe accadere l’esatto contrario. Scopriamo perché. Tante persone sperano di svoltare la propria vita comprando spessoda 1. La tattica potrebbe essere errata.da 1, è una fregatura? (Informazioneoggi.it)L’illusione di spendere solamente unpuò trarre in inganno. I giocatori pensano di tutelare le finanze ma non è sempre così. In testa ci si ripete “costano poco, tentiamo la fortuna” e via con la giocata pensando di essere furbi e di non mettere in pericolo i proprio risparmi. Ma unoggi, undomani la somma spesa potrebbe ...