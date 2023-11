Grande Fratello | urlano fuori la Casa | “Sabato entra Greta” La reazione di Mirko e Perla 

(Di mercoledì 29 novembre 2023)lain attesa dell’ingresso di. Ecco qual è stata ladei due gieffini,, la nuova puntata andrà in onda questo, 2 dicembre su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento settimanale con il reality show entrerà nellauna nuova concorrente,Rossetti. Nella puntata andata in onda lunedì scorso inaspettatamente l’ex tentatrice,dopo aver affrontato un faccia a faccia cone Perla ha ricevuto una proposta dal conduttore. Alfonso Signorini infatti ha chiesto adi poterre ...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Pier Silvio Berlusconi nel suo odierno incontro con la stampa ha fatto il punto della situazione in merito all’intrattenimento di Canale 5. Ha ... (biccy)

Sara Croce , intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svela to per quale motivo ha scelto di partecipare a Ballando con le stelle piuttosto che ... (blogtivvu)

Sara Croce svela perché ha rifiutato il Grande Fratello per partecipare a Ballando con le stelle : ecco il motivo

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Grande Fratello , urlano fuori la Casa in attesa dell’ingresso di Greta. Ecco qual è stata la reazione dei due gieffini, Mirko e Perla Grande ... (361magazine)

Sara Croce svela perché ha rifiutato il Grande Fratello per partecipare a Ballando con le stelle: ecco il motivo

Sara Croce , intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato per quale motivo ha scelto di partecipare a Ballando con le stelle piuttosto che entrare nella Casa del2023 in onda su Canale 5 (e che da sabato si scontrerà proprio con Milly). Sara Croce svela perché ha rifiutato ilper Ballando con le stelle Ero stata io a voler fare ...

Il Grande Fratello sempre più Temptation, Filippo Bisciglia pronto a entrare: dettagli e retroscena Libero Magazine

Grande Fratello, sabato insieme a Greta entrerà una vip: ecco chi è. La verità su Filippo Bisciglia nuovo conc leggo.it

Grande Fratello, la rivelazione inaspettata di Perla: “La decisione doveva essere presa”

Al Grande Fratello sembra essere scoppiato di nuovo l'amore tra Mirko e Perla ma la giovane ha fatto una rivelazione che ha sorpreso tutti.

Rebecca Staffelli minacciata in una canzone del trapper Mr Rizzus: «Incita a farmi del male, per paura ho cambiato casa»

Rebecca Staffelli, opinionista del Grande Fratello, ha denunciato il trapper Mr Rizzus per le frasi sessiste contro di lei contenute in una sua canzone. In tribunale a Monza la figlia di ...