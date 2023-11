Grande Fratello | Isabella Recalcati e Manuel Marascio | “Tra Mirko e Perla c’è amore | al posto di Greta mi farei da parte”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 29 novembre 2023)li abbiamo conosciuti durante l’ultima stagione del reality che mette a dura prova i sentimenti, Temptation Island. Qui, solamente dopo pochi giorni, hanno richiesto il falò di confronto, dopo aver raggiunto le certezze e sicurezze di coppia. Ad oggi proseguono la loro storia d’e pensano ad un futuro di coppia. Intervistati da Libero Quotidiano in primisha raccontato di come vanno le cose tra loro: Sto molto bene, ho realizzato ciò che dovevo portare a termine fuori e questo mi rende più sereno e felice. Il momento più bello è stato quando ho riabbracciato, un’emozione indescrivibile! Ho comunque vissuto mille emozioni con i ragazzi dentro. Se sono cambiato? Assolutamente no. Sicuramente più consapevole di ...