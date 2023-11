Grande Fratello | fuori dalla casa urlano | “Entra Greta” La reazione di Perla

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo il confronto di lunedì sera traRossetti eVatiero, che ha conquistato tutto il pubblico, Alfonso Signorini ha voluto lanciare una delle sue bombe, invitando ufficialmenteadre come concorrente all’interno delladel. Lei ha ovviamente accettato perché un’occasione così difficilmente ricapita, ma ai telespettatori questo nuovo ingresso non è piaciuto affatto. I fan di Mirko ehanno provveduto ...