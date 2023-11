Grande Fratello | è polemica dopo le infelici battute di Mirko Brunetti e Marco Maddaloni su Vittorio Menozzi Video

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è finito nella bufera mediatica a causa di un’esternazione che ha fatto decisamente poco gradevole. Il fattaccio è avvenuto ieri in serata, mentre il gieffino era in compagnia diin giardino. Entrambi erano sotto le coperte e il judoka napoletano ha ironicamente iniziato dicendo: Non è che adesso ti appoggi da dietro. Qui,invece di tagliare corto e chiudere il discorso, ha preferito rispondere a tono tirando in causae facendo delle allusioni sulle sue tendenze se*suali ha esclamato: Macché, mica sono! avete fatto un caso di stato per il “lesbica” di beatrice, ora pretendo che questedi merda vengano mostrate sabato. due ratti. ...