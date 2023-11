Grande Fratello 2023 | battuta infelice di Mirko Brunetti | chiesta la squalifica

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è stato suo malgrado protagonista di un episodio spiacevole alin cui ha pronunciato alcune parole di scherno nei confronti di Vittorio Menozzi che non sono affatto piaciute al pubblico, che ha subito chiesto provvedimenti per il ragazzo. E non è neanche la prima volta che avvengono battute del genere nei confronti dell’ingegnere. Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini?: brutta uscita distava uscendo dalla sauna della casa delinsieme a Marco Maddaloni. I due siccome facevano freddo si sono divisi una coperta mentre si ...