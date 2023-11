(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilcumulabile, per ciascunoscolastico e in ciascuna GPS, è pari a 12 punti, anche sommando più servizi aspecifici. L'articolo .

Aggiornamento Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS): valuta zione servizio svolto su posto di sostegno . L'articolo Graduatorie GPS, come si ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS - come si valuta il servizio su sostegno : specifico e aspecifico. Le info utili

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato cifre significative relative alle Immissioni in ruolo per l'anno scolastico ... (orizzontescuola)

Immissioni in ruolo - D’Aprile (Uil Scuola) : “Bisogna utilizzare tre canali - organico di sostegno - graduatorie Gps e idonei dei concorsi già fatti”

Supplenze anno scolastico 2023 /24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in ... (orizzontescuola)

Supplenze anno scolastico 2023 /24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in ... (orizzontescuola)

Supplenze anno scolastico 2023 /24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in ... (orizzontescuola)

Supplenze da GaE e GPS 2023, bollettini nomine aggiornati al 28 novembre. Nuovo turno a Roma

...GaE eIn caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le...

Graduatorie GPS supplenze, qual è il punteggio massimo di servizio che si può acquisire ogni anno per classe concorso Orizzonte Scuola

Quali supplenze vengono ancora assegnate a novembre da GPS e graduatorie di istituto Orizzonte Scuola

Supplenze, GPS esaurite per molte classi di concorso: avvisi USP su liberatorie (AGGIORNAMENTO 28 novembre)

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento del 28 novembre).

I mali della scuola Burocrazia esasperante, le graduatorie dei precari (da cancellare), i Cfu “mordicchiati”: Orsola Riva chiede interventi

Stop all’eccesso di adempimenti burocratici, come pure alle graduatorie dei supplenti, va bene introdurre i Cfu ma con modalità uguali per tutti. A chiederlo, in un’intervista alla Tecnica della Scuol ...