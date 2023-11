Giustizia | Renzi | ' nel governo c' è un nervosismo che esploderà in primavera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Giovedì al Senato ho visto Giorgia Meloni molto tesa anche nelle risposte. Quando uno come Crosetto dice che temiamo ci sia qualcosa sotto e poi non fanno una riforma della, la rinviano ed evocano chissà quali scenari è il segno di uno strisciante e serpeggianteche. Non dico che cadrà ilma è evidente che ci sarà tensione". Così Matteoa Metropolis, web talk del gruppo Gedi.