Giulia Cecchettin | funerali la prossima settimana Turetta incontra i genitori in carcere

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Padova ha stabilito che idinon si svolgeranno sicuramente sabato nella Basilica di Santa Giustina e la data delle esequie, la, sarà decisa dal padre della 22enne. Intanto è previsto per oggi l’incontro nelMontorio di Verona fra Filippoe i suoi: il pm di Venezia Andrea Petroni ha dato il via libera anche se questa non sarebbe giornata di colloqui con i familiari per i detenuti del reparto infermeria, dove si trova il ragazzo che ieri durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso l’omicidio dell’ex fidanzata. L’1 dicembre a Padova è prevista l’autopsia sul corpo giovane.