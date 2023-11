Giulia Cecchettin | funerali la prossima settimana a Padova

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Idi, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, non si terranno sabato 2 dicembre, all’indomani dell’autopsia. Lo rende noto l’avvocato della famiglia della studentessa di 22 anni. Sarà papà Gino a decidere quando si svolgeranno le esequie – probabilmente lunedì o martedì – che si svolgeranno nella basilica di Santa Giustina a, dove la ragazza studiava Ingegneria biomedica all’università. “Ora è il momento del silenzio. Penso sia nel silenzio che maturino i pensieri più giusti, più onesti”. E’ l’appello del parroco di Saonara, la comunitàna dove è cresciuta. “Parole ne sono state dette tante – osserva don Francesco Monetti all’Adnkronos – ora c’è bisogno di silenzio per ritrovare quei pensieri giusti che ci aiutino a ...

Dopo l'interrogatorio di garanzia ieri, di fronte al Gip Benedetta Vitolo e al pm Andrea Petroni, in cui ha ammesso di aver ucciso la ex fidanzata, oggi per Filippo Turetta è il giorno del confronto più doloroso, quello con i genitori. Il 21enne incontrerà - per la prima volta dietro le sbarre del carcere di Verona - mamma ...

