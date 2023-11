Giorgia Meloni «leader più concreto in Ue» per Politico | battuti Macron e von der Leyen Tra i sognatori vince Zelensky

Politico Ue premia Giorgia Meloni come “leader più concreto in Ue” - battuti von der Leyen e Macron : "Zelensky il più sognatore - Tusk il più potente" Politico Ue premia Giorgia Meloni come “leader più concreto in Ue”, definendola come la personalità europea più capace a mettere in campo le ... (ilgiornaleditalia)

Giorgia Meloni tra i più influenti d’Europa - surclassa Emmanuel Macron (Adnkronos) – "The class of 2024". Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Elvira Nabiullina, Volodymyr Zelensky. Politico fa i suoi ... (forzearmatenews)

Rai - i consigli interessati di Piersilvio Berlusconi (che poi fa l'inchino a Giorgia Meloni). Diaco fa il record stagionale di ascolti. Domani nasce UniRai (che devolverà il 10% delle quote associative a progetti per il sociale). Arrivano i vice per Monica Maggioni nasce UniRai, una nuova realtà associativa "aperta - come si legge nel documento programmatico, pubblicato su UniRai.it - a tutti i giornalisti ... (ilgiornaleditalia)