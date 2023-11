Giorgia Meloni è tra i leader più concreti in Ue | il premier promosso a pieni voti dalla testata giornalistica Politico

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Persarà cruciale il prossimo anno 'Il prossimo anno elettorale sarà cruciale per, che è anche presidente dei Conservatori e Riformisti europei', sottolinea la, osservando come ...

Al corteo di Non una di meno teorie fantasiose sul presidente del consiglio: "È al potere, ma non è una donna per le donne" (ilgiornale)

Convoca a Firenze i sovranisti amici suoi perché il Ponte sullo Stretto non si farà mai, tanto vale fare il puro. In fondo non ha il problema della ... (huffingtonpost)

Giorgia Meloni, la classifica: "Leader più influente in Europa", sinistra kaputt

è la leader più influente d'Europa . Nella lista delle personalità del 2024 scelte da Politico Europe, il premier italiano si classifica primo nella categoria 'Doers', i leader più '...

"Di donna ha ben poco". Il delirio delle femministe su Giorgia Meloni ilGiornale.it

Giorgia Meloni, “The chameleon”, La camaleonte e tra i 28 più influenti d’Europa con Zelensky e Tusk

POLITICO, l’autorevole quotidiano statunitense, ha diramato come ogni anno la lista dei 28 nomi più influenti in Europa che non vengono delineati solo in quanto politici in senso lato, ma divisi anche ...

Giorgia Meloni è tra i leader più influenti in Ue: il premier promosso a pieni voti dalla testata giornalistica Politico

Giorgia Meloni è tra i leader politici più influenti in Ue. Il premier italiano è stato promosso da Politico Europe, l'edizione europea della testata giornalistica americana, che ha stilato la lista ...