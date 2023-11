Gianni Sperti | finalmente la prima uscita pubblica | ecco chi è il suo amore | Era inimmaginabile che…

(Di mercoledì 29 novembre 2023)hadeciso di presentare al mondo chi è il suo nuovo, lo scatto è dolcissimo. L’opinionista di Uomini e Donne lo aveva anticipato: si è innamorato. Da anni si occupa di relazioni sentimentali, ma non si era mai esposto sulla sua. Da più di 20 anni, infatti,ricopre il ruolo di opinionista a U&D insieme alla sua collega e amica Tina Cipollari. I due ne hanno viste di ogni a centro studio: coppie che si sono scelte e poi sposate, alcune si sono rotte e altre ancora hanno cercato di prendere in giro il programma. Nonostante abbiano a che fare con l’ogni giorno, si sa pochissimo della loro vita sentimentale., in particolare, è sempre stato molto riservato ...

Oggi è un giorno speciale per Tina Cipollari , l’iconica opinionista di Uomini e Donne, che compie 58 anni. Conosciuta per il suo spirito vivace e la ... (anticipazionitv)

In un’intervista a FanPage, un ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha espresso gravi accuse nei confronti degli opinionisti Tina Cipollari ... (anticipazionitv)

Uomini e Donne, Carla Belotti lancia una stoccata contro Ida Platano: "Mai stata innamorata di Alessandro Vicinanza!"

La scelta di un'ex dama del trono over come nuova tronista è stato considerato un vero punto di svolta del programma, come ha commentato lo stesso, ma ha anche scatenato non poche ...

Gianni Sperti si racconta a Verissimo: la rottura con Paola Barale, la carriera da ballerino e il nuovo amore ilmessaggero.it

Gianni Sperti su Tina Cipollari: "Ci prova con me da 20 anni" Radio 105

Uomini e Donne, è guerra Alessio e Claudia: lite furiosa, chi è il bugiardo

Tanti corteggiatori per Ida Platano nel pomeriggio del dating show di Maria De Filippi (ma se ne salvano solo due): cos’è successo nella puntata di oggi ...

La notizia riportata su altre testate

con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì ...