Gianni Rezza e il ritorno di Covid-19 e influenza | «A Natale doppio picco | usate le mascherine»

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è l’ex direttore della prevenzione del ministero della Salute. Oggi è professore straordinario di igiene all’università San Raffaele di Milano. Non vede pericoli nelle polmoniti in Cina. Ma lancia l’allarme per. Quando si sommeranno ildi-19 e quello dell’. A causa dei problemi di logistica nelle vaccinazioni. Mentre il registro di sorveglianza sottostima i contagi. Perché si basa su test che ormai non fa quasi più nessuno. Per questo consiglia ai pazienti fragili l’uso della mascherina. E chiede uno sforzo ai medici di famiglia per tenere aperti più a lungo gli studi. Mentre le ex guardie mediche dovrebbero fare più visite a domicilio. Anche se sono sotto organico: «In questo momento serve uno sforzo collettivo». Le polmoniti dalla ...