Giampiero Mughini svela un particolare sul Grande Fratello

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023)e l’esperienza alraccontata a Chi con alcuni retroscena sul reality show di Canale 5è stato nella casa di Cinecittà per un mese, poi ha dovuto dire addio a questa esperienza per impegni lavorativi. Nella casa ha vissuto una belle e interessante esperienza, così come hato a Chi in un’intervista.ha anche raccontato di essere stato spesso bacchettato dalper aver usato delle parole forti durante i suoi racconti ai coinquilini. Le sue parole: “Mi sono trovato bene con un gruzzolo di ragazzi perbene che hanno adottato questo bisnonno bizzarro e lo hanno trattato con i guanti bianchi. Un ragazzo come Paolo, di professione macellaio, vale ...