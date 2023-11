Giampiero Mughini svela | “Rimproverato dal GF” | che succedeva in confessionale

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è stato un concorrente fugace ma intenso di questa edizione del Grande Fratello. Il giornalista, infatti, durante la ventesima putata del reality show ha deciso di abbandonare il gioco a causa di alcune esigenze e scadenze lavorative. Una volta fuori dalla casa, però, di tanto in tanto dà qualche giudizio sulle dinamiche direttamente dallo studio., ha parlato anche nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Chi di Alfonso Signorini. In tale occasione, ha fatto delle confessioni su alcune cose successe in. I rimproveri segreti del GF aIn una recente intervista,hato che, in diverse occasioni, gli autori del programma lo hanno chiamato in ...