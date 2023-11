Germano Riccioni ucciso a coltellate nella propria abitazione a Priverno

Omicidio a Priverno, ucciso un uomo e ferita la compagna: fermato il figlio della donna in provincia di Latina

Un uomo -, di 50 anni - è stato ucciso con un'arma da taglio e la sua compagna, Adele Colussi, di 57 anni, è stata ferita gravemente. Secondo i primi accertamenti per colpire i due ...

Priverno, ucciso a coltellate: la vittima è Germano Riccioni LatinaCorriere

Priverno, Omicidio a Priverno, la vittima è Germano Riccioni latinaoggi.eu

Latina, uomo ucciso in casa, gravissima la compagna. Fermato il figlio della donna

Fermato il figlio della donna. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa della coppia. Si indaga sul movente Un uomo è stato ucciso a coltellate nella propria abitazione in via… Leggi ...

Latina, uomo ucciso a coltellate, ferita la compagna: fermato il figlio della donna

