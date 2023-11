Germania | morto giovanissimo il calciatore Agyemang Diawusie | club sotto shock | le cause

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il mondo del calcio inper la notizia della tragica morte di. Ilaveva soltanto 25 anni e militava nella squadra dello Jahn Regensburg. Secondo quanto si apprende, sarebbepernaturali. “I nostri pensieri sono con la famiglia, i parenti, gli amici intimi e i compagni di. A causa della terribile situazione e in segno di rispetto per la sua famiglia, chiediamo che la loro privacy sia rispettata”, si legge nel comunicato reso pubblico dal suo. L'articolo proviene da The Social Post.