Germania | morto a 25 anni calciatore del Jahn Regensburg Il club | “Siamo sotto choc”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il calcio inè scosso dalla notizia comunicata nella giornata di martedì dal: l’ala tedesca Agyemang Diawusie è morta all’età di 25per cause naturali. Il” è scioccato e profondamente addolorato per questo tragico evento”, ha dichiarato la società di Ratisbona in un comunicato. “I nostri pensieri sono con la famiglia, i parenti, gli amici intimi e i compagni di Agyemang. A causa della terribile situazione e in segno di rispetto per la sua famiglia, chiediamo che la loro privacy sia rispettata”, si legge nel comunicato, che quindi non contiene altri dettagli su quanto accaduto. Diawusie ha iniziato la sua carriera nelle giovanili deled è tornato al, oggi in terza divisione tedesca, lo scorso ...