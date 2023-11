Germania | arrestati due minorenni Preparavano un attentato

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La polizia ha arrestato due giovani nel Nord Reno-Westfalia e nel Brandeburgo che avrebbero pianificato un attacco terroristico. Come riferitodagli ambienti della sicurezza, il quindicenne principale sospettato e un sedicenne avrebbero discusso dell'intenzione di sferrare un attacco contro presunti "infedeli". WDR e “Tagesspiegel” hanno riferito per primi i dettagli dell’operazione antiterrorismo. Il quindicenne del Nord Reno-Westfalia avrebbe considerato come possibili destinazioni una sinagoga e un mercatino di Natale. Secondo il ministro degli Interni della NRW Herbert Reul (CDU), i giovani si sarebbero accordati su uno specifico mercatino di Natale come obiettivo dell'attacco. Un giovane ha scritto dei piani di attacco in un gruppo di chat. «Alla fine hanno concordato un piano molto specifico per attaccare un mercatino di Natale e tutto era molto concreto», ha detto mercoledì sera ...