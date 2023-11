Gaza | il più piccolo degli ostaggi di Hamas è morto col fratellino e la madre

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Pubblicato il 29 Novembre, 2023 A gelare Israele arriva dauna notizia atroce: Kfir Bibas, il piùnelle mani didal 7 ottobre, di solo 10 mesi, non c’è più. Ècon ilAriel, di 4 anni, e la, Sherry Silverman Bibas. Kfir Bibas Da giorni si rincorrevano gli appelli sempre più pressanti per la loro liberazione, non solo da Israele ma anche voci e timori crescenti sulla loro sorte. Nei giorni scorsiaveva fatto sapere di non essere in grado di rintracciare il nucleo famigliare, essendo questo stato «ceduto» nelle scorse settimane ad un altro gruppo islamista. Oggi pomeriggio le Brigate al Qassam hanno annunciato che i tre sono morti: secondo la loro versione “uccisi ...