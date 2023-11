Gaza | è tragedia | i piccoli Kfir e Ariel non ce l’hanno fatta

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una tragica notizia spezza il sollievo per lo scambio di prigionieri in corso in questi giorni tra Hamas e governo di Israele. Le Brigate al Qassam, ala militare del movimento islamico, hanno infatti reso noto che i due fratelli israeliani(10 mesi) eBibas (4 anni), insieme alla madre Sherry Silverman Bibas, che erano tenuti in ostaggio a, “sono stati uccisi in un precedente bombardamento dell’esercito” israeliano. E così le speranze di veder tornare a casa i due fratellini svaniscono. Si resta però in attesa di conferme ufficiali.Leggi anche: Post contro Israele, Chef Rubio condannato al risarcimentoBibas uccisi: la tragica conferma Tra gli ostaggi israeliani liberati in questi giorni di tregua da Hamas non c’è dunqueBibas, il più piccolo dei ...