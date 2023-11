(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gennaro, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro ...

Ivan Juric ha sei mesi per dare dimostrazione di forza con il Torino e uscire dal momento no delle ultime settimane perché iniziano a circolare le ... (calcionews24)

Non sa più vincere il Marsiglia di Rino Gattuso , che non va oltre l’1-1 sul campo dello Strasburgo nel match valido per la tredicesima giornata di ... (sportface)

La squadra non gira e le vittorie non arrivano: Marsiglia verso l'esonero di Gattuso, è la Peggior partenza degli ultimi 21 anni (itasportpress)

Gattuso: 'Con i bravi ragazzi non si vince'

Gennaro, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro ...

Gattuso: "Con i bravi ragazzi non si vincono le partite" Corriere dello Sport

“Benatia al Marsiglia con Gattuso: superata la concorrenza di un ds italiano” Tuttosport

Shevchenko offerto al Milan. L'offerta non entusiasma i dirigenti

Andriy Shevchenko sarebbe stato proposto al Milan da alcuni intermediari come traghettatore fino a giugno, per sostituire in panchina Stefano Pioli. Tuttavia la dirigenza rossonera non sembra convinta ...

Qui Atalanta, problemi per De Ketelaere. In dubbio con il Toro

L'Atalanta ha svolto la seduta di rifinitura in vista della partita contro lo Sporting di domani per l'Europa League. La squadra di Gasperini ha perso, almeno per giovedì, De ...