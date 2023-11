Gatta e Vinci | tenta il “TuttoxTutto” e si porta a casa una grossa vincita

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gratta eil “” e riesce arsi auna delle somme più alte. Ecco come ci è riuscito. Senza moltiplicatore Un Gratta efortunato il Tutto per Tutto. Uno che sta iniziando a regalare molto spesso dellete imnti. Tant’è che i giocatori iniziano a comprarlo con una certa regolarità. Ovviamente non siamo ai livelli de Il Miliardario, quello è il più amato e si conferma, però qualcosa si muove. Gratta e(AnsaFoto) – Ilveggente.itE se continuano ad arrivare delle notizie del genere non è detto che non ci possa essere il sorpasso. Magari ci vorrà ancora del tempo – gli italiani, come sappiamo, sono legati molto alle tradizioni – ma prima o poi anche le cose nuove arriveranno a superare ...