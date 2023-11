Gasperini | «La sconfitta contro il Napoli? È un momento equilibrato su tutti i livelli Gli episodi sono determinanti»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di Europa League di domani seralo Sporting Lisbona. «Non possiamo pensare di non giocare una partita soltanto per i due risultati su tre, dobbiamo essere bravi a interpretare la gara per quelle chele nostre caratteristiche. Per me rimane importante quella che sarà la prestazione, la capacità di misurarci con queste squadre». Che partita sarà secondo: «Penso che ogni partita sia diversa, andrà valutata in campo. È chiaro che abbiamo un obiettivo che possiamo raccogliere, quello di andare direttamente agli ottavi. All’inizio dei gironi lo Sporting era la squadra più accreditata, ora si parte dallo 0-0». Sabato lail: «Il ...