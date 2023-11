Garcia | quello che è successo lascia senza parole | il retroscena

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nuovo capitolo della saga Rudi-Napoli, che a quanto pare non è ancora terminata del tutto C’è un nuovoche riguarda Rudi, il tecnico francese esonerato dal Napoli quasi un mese fa. I partenopei concome guida tecnica hanno reso al di sotto delle aspettative. La stagione non era partita nel migliore dei modi e se ora si trova a rincorrere l’Inter capolista, distante otto punti, gran parte delle responsabilità sono proprio dell’allenatore francese. Rudiera poco appoggiato, la fiducia in lui non è mai stata tanta e sia la dirigenza che il tifo non lo avevano tra le simpatie. Tanta è stata la frustrazione nel vedere il Napoli giocare in maniera così diversa rispetto al gioco visto con Luciano Spalletti. Addirittura il presidente Aurelio De Laurentiis si era spostato ...