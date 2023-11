Garcia-Napoli | Spunta il retroscena | ha discusso con Osimhen | Kvaratskhelia e Politano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L’addio di Rudialla panchina delrisale a qualche settimana fa e sicuramente ha lasciato un po’ di amaro in bocca all’allenatore che non è riuscito a soddisfare a pieno le aspettative del presidente De Laurentiis e dei tifosi.proprio nelle ultime ore una dichiarazione che sembra rivelare un clamorosoriguardo L'articolo

Mauro Milanese , ex calciatore del Napoli , è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Il derby d’Italia ... (terzotemponapoli)

Milanese : “Garcia a Napoli non è mai stato amato - su Mazzarri..”

Rinnovo contratto Kvaratskhelia Osimhen: il giornalista Giovanni Scotto e il tema ‘caldo’ in casa Napoli . Il giornalista Giovanni Scotto ha ... (napolipiu)

Iezzo : “Garcia? Non c’era feeling tra allenatore e squadra. Gollini la garanzia di questo Napoli”

Ne Parliamo il Lunedì – Giordano : “Garcia è stato un buco nero per il Napoli , era ossessionato da Spalletti. Mazzarri? Ha scosso l’anima dei ... (forzazzurri)

Giordano : “Garcia è stato un buco nero per il Napoli - era ossessionato da Spalletti. Mazzarri? Ha scosso l’anima dei giocatori”

Il Napoli , affrontando l’Atalanta guidata da mister Gian Piero Gasperini, ha mostrato una determinazione agonistica che in alcune partite era ... (dailynews24)

La Juventus non è sola per Conte: ci sono altre due italiane

ItIl, dopo l'esonero di, era stato accostato alla panchina dei partenopei ma le cose sono andate diversamente con i campioni d'Italia ad aver scelto Mazzarri fino al termine della ...

ESCLUSIVA - As, Garcia: "Osimhen piace al Real, ma non è la prima scelta! Napoli dietro a Inter e... Tutto Napoli

San Gregorio Armeno, arriva il piano anti-folla: senso unico pedonale fino a Natale

Il Comune di Napoli prepara l’ordinanza per Natale per regolare la viabilità dei pedoni nei weekend e nei ponti nella via dei presepi presa ...

Diretta Real Madrid-Napoli: segui la gara di Youth League LIVE

MADRID - Trasferta spagnola per il Napoli in Youth League: gli azzurrini di Tedesco fanno visita alla capolista del girone, Real Madrid nella gara della quinta giornata della fase a gironi. In ...