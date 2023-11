Galimberti | “Gli Alunni Sanno Già Cos’è il Sesso | Non Occorre Educazione Sessuale ma Sentimentale Riempiamo La Scuola di Letteratura”

Allegra Galimberti è la moglie di Nicola Porro , giornalista italiano vicedirettore de Il Giornale e conduttore di Quarta Repubblica. Come il marito, ... (cinemaserietv)

Inviato da Mario Bocola - Non si stancano mai di ripeterlo Umberto Galimberti , Paolo Crepet , Raffaele Morelli che i genitori devono stare fuori ... (orizzontescuola)

Galimberti - Crepet e Morelli hanno ragione : fuori i genitori della scuola. Non è un parcheggio per i figli. Lettera

Inviato da Mario Bocola - Non si stancano mai di ripeterlo Umberto Galimberti , Paolo Crepet , Raffaele Morelli che i genitori devono stare fuori ... (orizzontescuola)

Galimberti - Crepet e Morelli hanno ragione : fuori i genitori dalla scuola. Non è un parcheggio per i figli. Lettera

Liceo Avogadro, gli studenti incontrano Salvatore Rossi

L'evento, a causa dell'inagibilità dell'Aula Magna di via, in cui sono ormai a buon ... con il dirigente Mario Massazza nel ruolo di moderatore, Rossi, ha dialogato a lungo constudenti ...

Galimberti: “Non occorre un’educazione sessuale ma sentimentale. Quel passaggio da pulsione a emozione. Riempiamo le scuole di letteratura. I ragazzi sanno già cos’è il sesso” Orizzonte Scuola

Galimberti: “Ragazzi di oggi sono incapaci di sentire la differenza tra bene e male” Orizzonte Scuola

Ristorni, la Lega di Varese ringrazia Giorgetti e Fontana. “Galimberti spenda bene i soldi”

Il segretario leghista Bordonaro: «Un regalo di Natale per la città: il sindaco si confronti in consiglio per l'utilizzo. Si pensi alla polizia locale e alle manutenzioni» ...

Fare il genitore oggi non è semplice, non si possono più imitare i modelli dei nostri padri. Genitori avvocati e la scuola che si chiude a riccio

Ma in una società che diviene progressivamente più complessa, il ruolo dei soggetti coinvolti nell’educazione dei più piccoli diventa sempre più importante, tanto da parlare di “comunità educante” pro ...