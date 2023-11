G SKILL | annunciata la serie Zeta R5 Neo Overclocked DDR5 R-DIMM

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 29 novembre 2023) G.ha annunciato la sua nuovaR5 NeoR-per AMD Ryzen Threadripper7000 G.International Enterprise Co., Ltd. è il marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. Quest’oggi è lieta di annunciare i kit di memoria R-overcloccati dellaR5 Neo. Creati per i più recenti processori AMD Ryzen Threadripper7000 e AMD Ryzen Threadripper Pro7000 WX con schede madri con chipset AMD TRX50. Questa è la prima piattaforma R-di AMD che supporta ufficialmente l’overclocking della memoria. PertantoR5 ...