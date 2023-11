Frosinone | Di Francesco | «Mi hanno dato del bollito Gli ultimi 5 anni sono stati schifosi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, si è raccontato in una intervista-lettera a Cronache di Spogliatoio Eusebio Di, allenatore del, si è raccontato in una intervista-lettera a Cronache di Spogliatoio. INTERVISTA – A volte mi colpevolizzo più di quanto dovrei. I miei errori li ho pagati tutti. Più di così, credo non fosse possibile. Midel finito, del. Gli. Ho avuto troppe delusioni. E anche io ho deluso. Citante componenti che fanno la fortuna e la bravura di un allenatore: io nonstato né bravo, né fortunato. Sicuramente, non nelle scelte: ...