Friburgo-Olympiacos | Europa League | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi die si gioca giovedì alle 18:45: tv,. I giochi sono quasi fatti nel gruppo A, con West Ham edestinate a contendersi il primo posto con l’obiettivo di evitare i pericolosi spareggi di accesso agli ottavi con le retrocesse dalla Champions. Entrambe, tuttavia, devono ancora guardarsi le spalle da una possibile rimonta dell’, che ha 5 punti in meno ma in caso di successo in Germania potrebbe clamorosamente riaprire tutto. Ortega – IlVeggente.it (Ansa)La squadra di Christian Streich sarebbe sicura di chiudere tra le prime due in caso di risultato positivo nello scontro diretto ...