Fratelli d’Italia | definita la terzina per le elezioni provinciali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA poche ore dalla presentazione delle liste, sono stati individuati dai candidati alle imminentiper il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, in programma per il prossimo 20 dicembre. Essi sono: Gaetano Mauriello, consigliere comunale di Montesarchio, Giuseppina De Blasio, consigliera comunale di Bucciano e Andrea Cormano, consigliere comunale di Baselice. Com’è noto, il meccanismo di voto per le– ancora per quest’anno – prevede il suffragio dei soli sindaci e consiglieri dei comuni appartenenti alla Provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.