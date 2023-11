FOTO Strega | è la settimana del derby | primi rientri per Andreoletti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutisenza soste per il Benevento. Dopo la vittoria contro il Monterosi c’è da preparare l’importantedi domenica contro la Juve Stabia. Prima contro seconda, separate da appena tre punti. Una sfida non decisiva ma che potrebbe dire molto sul futuro die vespe. Questo pomeriggio i giallorossi si sono ritrovati all’antistadio “Carmelo Imbriani” per la programmata sedute a porte aperte. Un allenamento che ha regalato qualche sorriso a Matteo, perché Berra è ormai completamente recuperato e in gruppo sono tornati sia Rillo che Pinato, entrambi costretti a saltare l’appuntamento con i laziali di Taurino. Difensore e centrocampista, a questo punto, si avviano verso la convocazione per la sfida del “Menti“, aumentando il ventaglio di scelte a disposizione del tecnico ...