FOTO Caos a Capodichino | tifosi del Napoli bloccati in aeroporto

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 novembre 2023)delindalle 7 di questa mattina: arriveranno in tempo per la sfida col Real Madrid?MADRID – Questa mattina, un numeroso gruppo diazzurri si è trovato ad affrontare disagi all’di, dove avrebbero dovuto prendere il volo alle 7 per raggiungere Madrid in vista del match di questa sera contro il Real Madrid. Il viaggio, tuttavia, è stato messo in stand-by a causa di un guasto irreparabile all’aereo, lasciando i sostenitori in attesa da diverse ore. Secondo le informazioni raccolte da Vocedi.it tramite alcunipresenti all’, si sta ...