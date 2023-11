“Forza Milan!” | la rivista che ha raccontato la storia del club

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nel maggio 1963 il Milan vinse a Wimbley la sua prima Coppa dei Campioni contro il Benfica. Nel novembre dello stesso anno Gino Sansoni, fondatore dell’omonima casa editrice e tifoso sfegatato del Milan, ideó la”, una vera innovazione editoriale che diventerà un esempio per tutti. Anche in questo campo il Milan si è dimostrato all’avanguardia, infatti nessun’altra squadra aveva all’epoca una suaufficiale. I tifosi accolsero subito con grande entusiasmo questa novità perché finalmente potevano seguire i loro idoli e conoscerli non solo dal punto di vista calcistico. I diversi numeri in 55 anni di vita hannole vittorie, le prodezze e anche le sconfitte delrossonero. In alcuni casi vi sono stati anche numeri speciali e numeri extra. Grandi ...