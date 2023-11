Formazioni ufficiali Real Madrid-Napoli | Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di. I partenopei hanno uno degli impegni più complessi dell’intera manifestazione, ma allo stesso tempo vorrebbero evitare di giocarsi tutto all’ultimo match contro il Braga, seppur con il fattore campo a favore. Uscire del Bernabeu anche con un solo punto sarebbe importante. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 29 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.