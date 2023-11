Formazioni ufficiali Arsenal-Lens | Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di. I Gunners, forti di un vantaggio di quattro punti sui rivali francesi e sul PSV, vuole chiudere aritmeticamente ogni conto in ottica qualificazione e vuole farlo davanti al pubblico dell’Emirates Stadium questa sera. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 29 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.