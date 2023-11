Fisioterapisti salernitani per la prima volta a congresso | la riabilitazione del terzo millennio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’appuntamento è a Capaccio Next (ex tabacchificio ) in via Cafasso a partire dalle ore 9 del 2 dicembre. Tre le sessioni di lavoro in cui è stato suddiviso il convegno. Le prime due mattutine si occuperanno di “tecnologie innovative in fisioterapia neurologica e cardiovascolare”, la terza sessione pomeridiana affronterà il tema di un approccio transdisciplinare per la fisioterapia. Il convegno è lauscita ufficiale dell’ordine deied oltre ad avere l’obiettivo di rappresentare le esperienze virtuose di innovazioni tecnologiche in fisioterapia, vuole anche aprire un dibattito su temi tanto attuali quanto controversi grazie alla presenza di illustri ospiti che sicuramente approfondiranno tematiche fondamentali per chi opera nel settore. La tecnologia ha invaso tutti i campi ...