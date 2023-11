Fisciano | distrutta la statua della Madonnina

Leggi su zon

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dei vandali hanno distrutto la, all’internorotatoria di Via Fortunato a. Di seguito la segnalazione del Sindaco Vincenzo Sessa: “È con grande tristezza che vi informo dell’atto vandalico che ha distrutto la, all’internorotatoria di Via Fortunato, simbolo di fede e devozionenostra comunità. È inaccettabile che qualcuno possa mancare di rispetto ad un simbolo religioso così importante, colpendo non solo la nostra identità ed i nostri valori, ma danneggiando anche il patrimonio culturale e artisticonostra Città. È stato già individuato il responsabile di questo vile atto e a breve sarà ripristinata la ...