Fiorentina Vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I viola per rientrare in corsa per l’Europa, i campani per lasciare l’ultimo posto.Vssi giocherà domenica 3 dicembre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un ottimo avvio di campionato, i viola hanno rallentato ottenendo soltanto 4 punti nelle ultime cinque partite. La squadra di Italiano è così scivolata all’ottavo posto con 20 punti, ma la zona Europa è distante appena una lunghezza. I granata hanno iniziato malissimo la stagione e l’ultimo posto in classifica con 8 punti lo dimostra pienamente. La squadra di Inzaghi, subentrato a Paulo Sousa, nelle ultime due giornate ha dato segnali di risveglio ottenendo 4 punti in due ...