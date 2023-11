Fiorentina | i convocati per il Genk | la scelta su Kayode

Fiorentina - i convocati di Italiano : out Bonaventura - la scelta su Mandragora

Camarda e Simic non in campo : convocati per Milan-Fiorentina

Il Milan Primavera sta giocando contro il Cagliari: nella lista non presenti Camarda e Simic, chiamati da Pioli per Milan-Fiorentina (pianetamilan)